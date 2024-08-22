Палаючий пором із паливом у порту "Кавказ" затонув – росЗМІ
Четвер, 22 серпня 2024, 19:01
Залізничний пором із паливом, який загорівся в російському порту "Кавказ" нібито через удар ЗСУ – затонув.
Джерело: російське видання РБК з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю
Дослівно: "Пором, атакований ЗСУ в порту Кавказ, затонув, повідомили в оперштабі Краснодарського краю".
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Деталі: За інформацією видання, на поромі, який називається "Конро Трейдер", перебували 30 цистерн із паливом.
Що передувало: В порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки кажуть про удар української ракети.