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В российском порту "Кавказ" горит паром с топливом: СМИ РФ говорят об ударе Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 августа 2024, 17:36
В российском порту Кавказ горит паром с топливом: СМИ РФ говорят об ударе Украины
скриншот

В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом, российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер", российские СМИ

Дословно "Крымский ветер": "Наш источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали в паром "Конро Трейдер", который уже был загружен железнодорожными цистернами с топливом".

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Детали: Российские издания цитируют оперштаб региона, который говорит, что был атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы.

Отмечается, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.

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Между тем на видео в пабликах зафиксирован густой высокий дым и огонь.

Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе.

Сообщается также, что с 16:29 "временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту".

Комментариев украинского военного руководства пока нет.

Обновлено: Российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края сообщило, что железнодорожный паром с топливом, который загорелся в российском порту "Кавказ" - затонул.

Росcияпожар
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