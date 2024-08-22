Горящий паром с топливом в порту "Кавказ" затонул – росСМИ

Железнодорожный паром с топливом, который загорелся в российском порту "Кавказ" якобы из-за удара ВСУ – затонул.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края

Дословно: "Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края".

Реклама:

Детали: По информации издания, на пароме, который называется "Конро Трейдер", находились 30 цистерн с топливом.

Что предшествовало: В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом. Российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.