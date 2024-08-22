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Горящий паром с топливом в порту "Кавказ" затонул – росСМИ

Евгений КизиловЧетверг, 22 августа 2024, 19:01
Горящий паром с топливом в порту Кавказ затонул – росСМИ
Паром "Конро Трейдер" горит в порту "Кавказ". скриншот

Железнодорожный паром с топливом, который загорелся в российском порту "Кавказ" якобы из-за удара ВСУ – затонул.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края

Дословно: "Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края".

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Детали: По информации издания, на пароме, который называется "Конро Трейдер", находились 30 цистерн с топливом.

Что предшествовало: В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом. Российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.

Росcияпожартранспортнефть
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