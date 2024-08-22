Третя штурмова просунулася вглиб фронту на майже 2 км² на Харківщині
Третя штурмова бригада повідомила, що на Харківщині просунулася вглиб фронту на майже 2 кв. км.
Джерело: 3 ОШБР в Telegram
Дослівно: "Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!
Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км². Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки".
Деталі: За словами командира бригади Андрія Білецького, головна задача операції: збити наступальний потенціал 20 армії РФ – виконана.
У бригаді кажуть, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено. Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.
Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії.
Нагадаємо: Захисники третьої окремої штурмової бригади 22 серпня поділились відео свого наступу в Харківській області.