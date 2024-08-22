Третя штурмова просунулася вглиб фронту на майже 2 км² на Харківщині

Третя штурмова бригада повідомила, що на Харківщині просунулася вглиб фронту на майже 2 кв. км.

Джерело: 3 ОШБР в Telegram

Дослівно: "Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!

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Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км². Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки".

Деталі: За словами командира бригади Андрія Білецького, головна задача операції: збити наступальний потенціал 20 армії РФ – виконана.

У бригаді кажуть, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено. Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

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Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії.

Нагадаємо: Захисники третьої окремої штурмової бригади 22 серпня поділились відео свого наступу в Харківській області.