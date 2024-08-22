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Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта на почти 2 км² на Харьковщине

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 19:55
Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта на почти 2 км² на Харьковщине
Скриншот из видео 3 ОШБР

Третья штурмовая бригада сообщила, что на Харьковщине продвинулась вглубь фронта почти на 2 кв. км.

Источник: 3 ОШБР в Telegram

Дословно: "Третья штурмовая наступает на Харьковщине, возвращаем территории!

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В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км². Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки".

Детали: По словам командира бригады Андрея Билецкого, главная задача операции: сбить наступательный потенциал 20 армии РФ - выполнена.

В бригаде говорят, за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено. Штурмовые действия отвели удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной артилерии.

Напомним: Защитники третьей отдельной штурмовой бригады 22 августа поделились видео своего наступления в Харьковской области.

боевые действияХарьковская область
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