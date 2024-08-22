Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта на почти 2 км² на Харьковщине
Третья штурмовая бригада сообщила, что на Харьковщине продвинулась вглубь фронта почти на 2 кв. км.
Источник: 3 ОШБР в Telegram
Дословно: "Третья штурмовая наступает на Харьковщине, возвращаем территории!
В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км². Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки".
Детали: По словам командира бригады Андрея Билецкого, главная задача операции: сбить наступательный потенциал 20 армии РФ - выполнена.
В бригаде говорят, за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено. Штурмовые действия отвели удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.
Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной артилерии.
Напомним: Защитники третьей отдельной штурмовой бригады 22 августа поделились видео своего наступления в Харьковской области.