Третя штурмова опублікувала відео нового наступу бійців "десь на Харківщині"
Четвер, 22 серпня 2024, 14:08
Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області.
Джерело: Третя окрема штурмова бригада
Дослівно: "Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової".
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Деталі: Захисники поки що не повідомляли про яку із ділянок фронту на Харківщині йдеться.
Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області pic.twitter.com/9FEaZYF851— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.
- За кілька тижнів окупантам вдалося відтіснити українських захисників в деяких населених пунктах Харківщини.