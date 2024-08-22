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Третя штурмова опублікувала відео нового наступу бійців "десь на Харківщині"

Альона Мазуренко Четвер, 22 серпня 2024, 14:08
Третя штурмова опублікувала відео нового наступу бійців десь на Харківщині
скриншот

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової".

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Деталі: Захисники поки що не повідомляли про яку із ділянок фронту на Харківщині йдеться. 

Передісторія:

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  • 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.
  • За кілька тижнів окупантам вдалося відтіснити українських захисників в деяких населених пунктах Харківщини.

Харківська областьЗбройні силивійна
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