Третя штурмова опублікувала відео нового наступу бійців "десь на Харківщині"

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом. Чекайте хороших новин від Третьої штурмової".

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Деталі: Захисники поки що не повідомляли про яку із ділянок фронту на Харківщині йдеться.

Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області pic.twitter.com/9FEaZYF851 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

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