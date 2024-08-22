Пором із паливом у російському порту "Кавказ" запалила українська ракета – джерела

момент вибуху на поромі. скриншот з російських пабліків

Ворожий пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" у Краснодарському краю РФ уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".

Джерело: співрозмовники "Української правди" в командуванні Сил оборони

Деталі: За даними двох незалежних одне від одного джерел УП, удару 22 серпня було завдано Військово-морськими силами ЗСУ.

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OSINT-аналітики зазначають, що "Конро Трейдер" був єдиним великим поромом, що функціонував між Керчю та Росією.

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

Що передувало: У четвер 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.

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Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований ЗСУ в порту "Кавказ", затонув.

Нагадаємо: Об'єкти, які постачають армію агресора паливом у розв'язаній Росією війні, є законними військовими цілями для України.