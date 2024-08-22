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Паром с топливом в российском порту "Кавказ" зажгла украинская ракета – источники

Роман Романюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 22 августа 2024, 20:55
Паром с топливом в российском порту Кавказ зажгла украинская ракета – источники
момент взрыва на пароме. скриншот из российских пабликов

Вражеский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ поразила украинская ракета, вероятно - "Нептун".

Источник: собеседники "Украинской правды" в командовании Сил обороны

Детали: По данным двух независимых друг от друга источников УП, удар 22 августа был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.

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OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" был единственным большим паромом, который функционировал между Керчью и Россией.

Официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Что предшествовало: В четверг 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом, российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.

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Позже оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный ВСУ в порту "Кавказ", затонул.

Напомним: Объекты, которые снабжают армию агрессора топливом в развязанной Россией войне, являются законными военными целями для Украины.

Росcияпожарфлотвойна
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