У Черкаській області працювала ППО
П'ятниця, 23 серпня 2024, 01:03
У ніч на 23 серпня у Черкаській області під час загрози балістики працювала протиповітряна оборона.
Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, "Суспільне"
Пряма мова: "В області працює ППО. Підвищена небезпека зберігається".
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Деталі: За інформацією кореспондентів "Суспільного", на Черкащині двічі пролунали вибухи.
Доповнено: О 1.19 пролунав відбій повітряної загрози.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 23 серпня у Києві та кількох областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.