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У Черкаській області працювала ППО

Олена ІвашківП'ятниця, 23 серпня 2024, 01:03
У Черкаській області працювала ППО
фото: Getty Images

У ніч на 23 серпня у Черкаській області під час загрози балістики працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, "Суспільне"

Пряма мова: "В області працює ППО. Підвищена небезпека зберігається".

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Деталі: За інформацією кореспондентів "Суспільного", на Черкащині двічі пролунали вибухи.

Доповнено: О 1.19 пролунав відбій повітряної загрози.

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