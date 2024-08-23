В Черкасской области работала ПВО
Пятница, 23 августа 2024, 01:03
В ночь на 23 августа в Черкасской области во время угрозы баллистики работала противовоздушная оборона.
Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, "Суспільне"
Прямая речь: "В области работает ПВО. Повышенная опасность сохраняется".
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Детали: По информации корреспондентов "Суспільного", в Черкасской области дважды прогремели взрывы.
Дополнено: В 1.19 прозвучал отбой воздушной угрозы.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 23 августа в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.