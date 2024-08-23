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В Черкасской области работала ПВО

Алена ИвашкивПятница, 23 августа 2024, 01:03
В Черкасской области работала ПВО
фото: Getty Images

В ночь на 23 августа в Черкасской области во время угрозы баллистики работала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, "Суспільне"

Прямая речь: "В области работает ПВО. Повышенная опасность сохраняется".

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Детали: По информации корреспондентов "Суспільного", в Черкасской области дважды прогремели взрывы.

Дополнено: В 1.19 прозвучал отбой воздушной угрозы.

Напомним: 

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Черкасская областьПВО
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