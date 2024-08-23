ЦНС: Росія вивозить зерно з окупованої території України до Ірану
П'ятниця, 23 серпня 2024, 01:39
Росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.
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Водночас в Кремлі не задоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є те, що окупанти знищили систему зрошення регіону коли підірвали дамбу Каховської ГЕС.