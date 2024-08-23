Россияне вывозят с временно оккупированных территорий украинское зерно в Иран.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганщины в Каспийское море и далее в Иран.

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В то же время в Кремле недовольны падением урожайности на ВОТ Херсонщины, хотя причиной является то, что оккупанты уничтожили систему орошения региона когда взорвали дамбу Каховской ГЭС.