ЦНС: Россия вывозит зерно с оккупированной территории Украины в Иран
Пятница, 23 августа 2024, 01:39
Россияне вывозят с временно оккупированных территорий украинское зерно в Иран.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганщины в Каспийское море и далее в Иран.
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В то же время в Кремле недовольны падением урожайности на ВОТ Херсонщины, хотя причиной является то, что оккупанты уничтожили систему орошения региона когда взорвали дамбу Каховской ГЭС.