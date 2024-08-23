У Пентагоні не знають про стратегічну мету Курської операції, але підтримують Україну

У Пентагоні заявили, що підтримують операцію України в Курській області Росії, хоч їм достеменно не відома її мета.

Джерело: брифінг речниці Пентагону Сабріни Сінгх 22 серпня, сайт Пентагону

Деталі: Сінгх заявила, що США підтримують Україну в тому, що потрібно зараз на полі бою. Також наголосила, що політика США дозволяє ЗСУ вести вогонь у відповідь.

Реклама:

Сінгх нагадала, що президент України Володимир Зеленський говорив про створення буферної зони.

Проте Пентагон ще не знає, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою".

Речниця Міноборони США також анонсувала розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим "цими днями".