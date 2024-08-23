Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Пентагоні не знають про стратегічну мету Курської операції, але підтримують Україну

Олена ІвашківП'ятниця, 23 серпня 2024, 03:56
У Пентагоні не знають про стратегічну мету Курської операції, але підтримують Україну
Сабріна Сінгх, фото: Пентагон

У Пентагоні заявили, що підтримують операцію України в Курській області Росії, хоч їм достеменно не відома її мета.

Джерело: брифінг речниці Пентагону Сабріни Сінгх 22 серпня, сайт Пентагону

Деталі: Сінгх заявила, що США підтримують Україну в тому, що потрібно зараз на полі бою. Також наголосила, що політика США дозволяє ЗСУ вести вогонь у відповідь.

Реклама:

Сінгх нагадала, що президент України Володимир Зеленський говорив про створення буферної зони.

Проте Пентагон ще не знає, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою".

Речниця Міноборони США також анонсувала розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим "цими днями".

СШАЗбройні силиКурська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
США
Камала Гарріс на з'їзді Демпартії пообіцяла бути президентом для всіх американців
AP: США оголосять новий пакет військової допомоги на  $125 млн
США продадуть Румунії ракети AMRAAM на $180 мільйонів
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: