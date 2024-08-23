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В Пентагоне не знают о стратегической цели Курской операции, но поддерживают Украину

Алена ИвашкивПятница, 23 августа 2024, 03:56
В Пентагоне не знают о стратегической цели Курской операции, но поддерживают Украину
Сабрина Сингх, фото: Пентагон

В Пентагоне заявили, что поддерживают операцию Украины в Курской области России, хотя им не известна ее цель.

Источник: брифинг пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх 22 августа, сайт Пентагона

Детали: Сингх заявила, что США поддерживают Украину в том, что нужно сейчас на поле боя. Также отметила, что политика США позволяет ВСУ вести огонь в ответ.

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Сингх напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о создании буферной зоны.

Однако Пентагон еще не знает, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя".

Пресс-секретарь Минобороны США также анонсировала разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым "на днях".

СШАВооруженные силыКурская область
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