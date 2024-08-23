В Пентагоне не знают о стратегической цели Курской операции, но поддерживают Украину
Пятница, 23 августа 2024, 03:56
В Пентагоне заявили, что поддерживают операцию Украины в Курской области России, хотя им не известна ее цель.
Источник: брифинг пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх 22 августа, сайт Пентагона
Детали: Сингх заявила, что США поддерживают Украину в том, что нужно сейчас на поле боя. Также отметила, что политика США позволяет ВСУ вести огонь в ответ.
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Сингх напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о создании буферной зоны.
Однако Пентагон еще не знает, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя".
Пресс-секретарь Минобороны США также анонсировала разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым "на днях".