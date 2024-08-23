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ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів і 45 артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 23 серпня 2024, 07:41
ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів і 45 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 190 російських загарбників, 32 ББМ, 4 танки та 45 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 605 330 (+1 190) осіб,
  • танків – 8 533 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 16 599 (+32) од,
  • артилерійських систем – 17 307 (+45) од,
  • РСЗВ – 1 167 (+1) од,
  • засобів ППО – 932 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 025 (+27) од,
  • крилатих ракет – 2442 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 329 (+49) од,
  • спеціальної техніки – 2 910 (+6) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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