ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів і 45 артсистем
П'ятниця, 23 серпня 2024, 07:41
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 190 російських загарбників, 32 ББМ, 4 танки та 45 артилерійських систем ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 605 330 (+1 190) осіб,
- танків – 8 533 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 16 599 (+32) од,
- артилерійських систем – 17 307 (+45) од,
- РСЗВ – 1 167 (+1) од,
- засобів ППО – 932 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 025 (+27) од,
- крилатих ракет – 2442 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 329 (+49) од,
- спеціальної техніки – 2 910 (+6) од.
Дані уточнюються.