ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов и 45 артсистем

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 190 российских захватчиков, 32 ББМ, 4 танка и 45 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 605 330 (+1 190) человек,

танков – 8 533 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 16 599 (+32) ед,

артиллерийских систем – 17 307 (+45) ед,

РСЗО – 1 167 (+1) ед,

средств ПВО – 932 (+1) ед,

самолетов – 367 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 025 (+27) ед,

крылатых ракет – 2442 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 23 329 (+49) ед,

специальной техники – 2 910 (+6) ед.

Данные уточняются.