ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов и 45 артсистем
Пятница, 23 августа 2024, 07:41
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 190 российских захватчиков, 32 ББМ, 4 танка и 45 артиллерийских систем врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
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Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 605 330 (+1 190) человек,
- танков – 8 533 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 16 599 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 17 307 (+45) ед,
- РСЗО – 1 167 (+1) ед,
- средств ПВО – 932 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 025 (+27) ед,
- крылатых ракет – 2442 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 329 (+49) ед,
- специальной техники – 2 910 (+6) ед.
Данные уточняются.