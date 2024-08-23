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РФ уночі атакувала Україну двома "Іскандерами" та 16-ма "Шахедами"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 серпня 2024, 08:22
РФ уночі атакувала Україну двома Іскандерами та 16-ма Шахедами
Фото - Генштаб ЗСУ

У ніч на 23 серпня українська ППО збила 14 із 16-ти запущених по Україні "Шахедів".

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram

Пряма мова: "Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – РФ)".

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Деталі: Авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України збили 14 "Шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

ППОПовітряні сили ЗСУвійна
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