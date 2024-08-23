РФ ночью атаковала Украину двумя "Искандерами" и 16-ма "Шахедами"

В ночь на 23 августа украинская ПВО сбила 14 из 16-ти запущенных по Украине "Шахедов".

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков – Ейск, Курск – РФ)".

Реклама:

Детали: Авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбили 14 "Шахедов". Еще два – локально потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.