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РФ ночью атаковала Украину двумя "Искандерами" и 16-ма "Шахедами"

Татьяна ОлейникПятница, 23 августа 2024, 08:22
РФ ночью атаковала Украину двумя Искандерами и 16-ма Шахедами
Фото - Генштаб ВСУ

В ночь на 23 августа украинская ПВО сбила 14 из 16-ти запущенных по Украине "Шахедов".

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков – Ейск, Курск – РФ)".

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Детали: Авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбили 14 "Шахедов". Еще два – локально потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

ПВОВоздушные силы ВСУвойна
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