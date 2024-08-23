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На Черкащині упала російська ракета, спалахнула пожежа, є руйнування – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 23 серпня 2024, 09:19
На Черкащині упала російська ракета, спалахнула пожежа, є руйнування – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 23 серпня російські окупанти атакували Черкаську область ракетами та "Шахедами", унаслідок падіння ракети виникла пожежа, пошкоджені приватні підприємства, магазин та авто, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Уночі ворог атакував нашу Черкащину. В області працювала ППО. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано.

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Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів".

Деталі: Також, за словами голови ОВА, у Черкаському районі знищили ворожий "Шахед".  

"На щастя, минулось без потерпілих", – підсумував Табурець.

Черкаська областьракетний ударШахедпожежа
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