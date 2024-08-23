В Черкасской области упала российская ракета, вспыхнул пожар, есть разрушения – ОВА
Ночью 23 августа российские оккупанты атаковали Черкасскую область ракетами и "Шахедами", в результате падения ракеты возник пожар, повреждены частные предприятия, магазин и авто, но обошлось без пострадавших.
Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "Ночью враг атаковал нашу Черкасскую область. В области работала ПВО. По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в пределах областного центра. В результате этого загорелась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидирован.
Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей".
Детали: Также, по словам главы ОВА, в Черкасском районе уничтожили вражеский "Шахед".
"К счастью, обошлось без пострадавших", – подытожил Табурец.