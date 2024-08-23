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В Черкасской области упала российская ракета, вспыхнул пожар, есть разрушения – ОВА

Ирина БалачукПятница, 23 августа 2024, 09:19
В Черкасской области упала российская ракета, вспыхнул пожар, есть разрушения – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 23 августа российские оккупанты атаковали Черкасскую область ракетами и "Шахедами", в результате падения ракеты возник пожар, повреждены частные предприятия, магазин и авто, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Ночью враг атаковал нашу Черкасскую область. В области работала ПВО. По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в пределах областного центра. В результате этого загорелась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидирован.

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Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей".

Детали: Также, по словам главы ОВА, в Черкасском районе уничтожили вражеский "Шахед". 

"К счастью, обошлось без пострадавших", – подытожил Табурец.

Черкасская областьракетный ударШахедпожар
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