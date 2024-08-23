Зеленський у День Державного прапора: У цій війні ми відвойовуємо право на справедливість

Президент Володимир Зеленський вранці 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в Києві й наголосив, що Україна захистить свою незалежність і відбудує країну.

Джерело: відео церемонії підняття Державного прапора України в Києві, Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "У цій війні ми відвойовуємо право на справедливість, на своє, свою свободу, свою гідність, свою безпеку, свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни в себе.

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А також історичний шлях України та дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське йде в гору, Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом, у єдності заради синьо-жовтого прапора, заради України".

Деталі: Президент наголосив, що Україна захистить незалежність і відбудує країну.

"Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. Маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни. Щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна – над гордою землею та посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює та працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!", – додав президент.

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Також Зеленський опублікував ролик, присвячений Державному прапору України.