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Зеленский в День Государственного флага: В этой войне мы отвоевываем право на справедливость

Анастасия ПроцПятница, 23 августа 2024, 09:41
Зеленский в День Государственного флага: В этой войне мы отвоевываем право на справедливость
Зеленський. Скрін з відео

Президент Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве и подчеркнул, что Украина защитит свою независимость и отстроит страну.

Источник: видео церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве, Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "В этой войне мы отвоевываем право на справедливость, на свое, свою свободу, свое достоинство, свою безопасность, свое собственное государство. И на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины в наш дом, точно будут иметь руины у себя.

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А также исторический путь Украины и дух наших национальных цветов научил нас тому, что украинское идет в гору, Украина укрепляется и достигает своих целей только при условии, когда наши люди действительно вместе, в единстве ради сине-желтого флага, ради Украины".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина защитит независимость и отстроит страну.

"Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам. Должны отстроить Украину, наш дом, после этой войны. Чтобы наш украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина – над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине!", – добавил президент.

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Также Зеленский опубликовал ролик, посвященный Государственному флагу Украины.

Зеленский
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