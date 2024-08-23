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На фронті за добу було 144 боєзіткнення, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 23 серпня 2024, 10:06
На фронті за добу було 144 боєзіткнення, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують атаки з повітря та штурми по всій лінії фронту, найважча ситуація наразі на Покровському напрямку, загалом за добу відбулося 144 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів, зокрема, скинув 79 КАБів. Крім того, здійснив 4 483 обстріли, з них 176 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Зокрема, окупанти завдавали авіаударів в районах населених пунктів Дружба, Товстодубове, Сопич, Вільна Слобода, Миропілля, Павлівка, Велика Писарівка, Козача Лопань, Покровка, Кругляківка, Часів Яр, Торецьк, Плещіївка, Олександропіль, Костянтинівка, Максимівка та Макарівка.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, п’яти засобах ракетних військ і артилерії окупантів, пункту управління та ще одному важливому об’єкту ворога.

На Харківському напрямку відбулися 2 ворожих атаки в районі Вовчанська.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку було 15 атак – Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також росіяни 5 разів атакували у бік Лозової.

На Лиманському напрямку загарбники здійснили 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки було 2 боєзіткнення, біля Новосадового – 3.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 7 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації – випустили 22 НАРи.

На Торецькому напрямку загарбники за підтримки авіації здійснили 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 6 атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмували українські позиції, висуваючись з боку Володимирівки.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

"На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність. Триває операція Сил оборони в Курській області.

Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога, б’ють по глибоких тилах, порушуючи систему його логістики", – підсумували у Генштабі.

ГенштабДонецька областьХарківська областьвійна
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