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На фронте за сутки было 144 боестолкновения, более трети из них на Покровском направлении – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 23 августа 2024, 10:06
На фронте за сутки было 144 боестолкновения, более трети из них на Покровском направлении – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают атаки с воздуха и штурмы по всей линии фронта, самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении, всего за сутки произошло 144 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 67 авиаударов, в частности, сбросил 79 КАБов. Кроме того, совершил 4 483 обстрела, из них 176 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: В частности, оккупанты наносили авиаудары в районах населенных пунктов Дружба, Толстодубово, Сопич, Вольная Слобода, Мирополье, Павловка, Большая Писаревка, Казачья Лопань, Покровка, Кругляковка, Часов Яр, Торецк, Плещеевка, Александрополь, Константиновка, Максимовка и Макаровка.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пяти средствам ракетных войск и артиллерии оккупантов, пункту управления и еще одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении состоялись 2 вражеских атаки в районе Волчанска.

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На Купянском направлении было 15 атак – Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также россияне 5 раз атаковали в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении захватчики совершили 11 штурмов в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Макеевки было 2 боестолкновения, возле Новосадового – 3.

На Северском направлении украинские защитники отражали 7 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Концентрировали усилия в районах Ивановского и Часового Яра. Возле последнего действовали при поддержке штурмовой авиации –выпустили 22 НАРа.

На Торецком направлении захватчики при поддержке авиации совершили 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Активно российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 20 попыток захватчиков продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Карловки.

На Времовском направлении россияне совершили 6 атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного. Также штурмовали украинские позиции, выдвигаясь со стороны Владимировки.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг штурмовых и наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

"На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие. Продолжается операция Сил обороны в Курской области.

В общем, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага, бьют по глубоким тылам, нарушая систему его логистики", – подытожили в Генштабе.

ГенштабДонецкая областьХарьковская областьвойна
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