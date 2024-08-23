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Двоє людей загинули внаслідок авіаудару РФ по Ізюмському району

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 серпня 2024, 11:17
Двоє людей загинули внаслідок авіаудару РФ по Ізюмському району
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

У ніч на 23 серпня російські війська вдарили керованою авіабомбою по селу Богуславка Борівської громади Ізюмського району. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини. Також постраждала 78-річна жінка.

Джерело: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: 23 серпня близько 3:15 війська РФ завдали авіаудар по с. Богуславка Ізюмського району. Загинули 61-річний чоловік та його 59-річна дружина. 78-річна жінка отримала поранення".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами рятувальників, внаслідок удару зруйновано приватні житлові будинки та виникла пожежа у будівлі на площі 80 м кв. 

 
фото: ДСНС

Також у прокуратурі зазначають, що ,попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.

 
фото: ДСНС

Раніше Синєгубов писав, що 23 серпня о 03:38 росіяни атакували село Богуславка Харківської області, внаслідок чого постраждала 78-річна жінка. За словами очільника ОВА, тоді під завалами ймовірно знаходився літній чоловік. 

Харківська область
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