Два человека погибли в результате авиаудара РФ по Изюмскому району

В ночь на 23 августа российские войска ударили управляемой авиабомбой по селу Богуславка Боровской громады Изюмского района. Спасатели достали из-под завалов тела 61-летнего мужчины и его 59-летней жены. Также пострадала 78-летняя женщина.

Источник: пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "23 августа около 3:15 войска РФ нанесли авиаудар по с. Богуславка Изюмского района. Погибли 61-летний мужчина и его 59-летняя жена. 78-летняя женщина получила ранения".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По словам спасателей, в результате удара разрушены частные жилые дома и возник пожар в здании на площади 80 м кв.

ФОТО: ГСЧС

Также в прокуратуре отмечают, что, предварительно, оккупанты использовали ФАБ-500 с УМПК.

ФОТО: ГСЧС

Ранее Синегубов писал, что 23 августа в 03:38 россияне атаковали село Богуславка Харьковской области, в результате чего пострадала 78-летняя женщина. По словам главы ОВА, тогда под завалами вероятно находился пожилой мужчина.