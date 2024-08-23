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День Незалежності став одним із найбільш популярних свят для українців – опитування

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 серпня 2024, 11:35
День Незалежності став одним із найбільш популярних свят для українців – опитування
Фото - Getty Images

В Україні радикально змінилося ставлення до Дня Незалежності за останні 11 років.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "Ставлення до Дня Незалежності України радикально змінилося. У 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році – 64%.

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У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз це одне з 3-х найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам".

 
графіка - кміс

Деталі: Крім того, в опитуванні йдеться, що абсолютна більшість українців (не менше 87%) підтримують Незалежність України. Лише 0.3% вважають, що Україні слід об’єднатися з Росією. Абсолютна підтримка незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою.

Методологія опитування:

ВІДЕО ДНЯ

В аналізі ставлення до Незалежності та до свята Дня Незалежності України соціологи використали дані омнібусних досліджень КМІС, що  були проведені з 2013 до 2024 років. Запитання про те, які свята найбільш важливі чи улюблені, залежить від дати проведення опитування.  Чим ближче до цього свята – тим частіше його згадують респонденти. Тому для вивчення динаміки зазвичай соціологи запитують про свята кожного року в той самий час (у лютому). Запитання про ставлення до Незалежності менш залежні від сезону збору даних.

Опитування, які були в проведені в період до лютого 2020 року, були проведені методом особистих (face-to-face) інтерв’ю, після – методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews). За географією охоплення до лютого 2014 року опитування включали всі території України, після лютого 2014 року не включали тимчасово окупований Крим і окремі території Донецької і Луганської областей. Після лютого 2022 року опитування не включають нові тимчасово окуповані території. Вибірка кожного опитування становить переважно близько 1000-2000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9%.

За умов повномасштабного вторгнення крім зазначеної формальної похибки може додаватися певне систематичне відхилення, але не більше 5-6% відсотків.

День Незалежностіопитування
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