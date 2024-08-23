День Независимости стал одним из самых популярных праздников для украинцев – опрос

В Украине радикально изменилось отношение ко Дню Независимости за последние 11 лет.

Источник: опрос Киевского международного института социологии

Дословно: "Отношение ко Дню Независимости Украины радикально изменилось. В 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2024 году - 64%.

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В 2013 это было одним из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), а сейчас это один из 3-х самых популярных праздников в Украине, уступает лишь двум главным религиозным праздникам".

графика - кмис

Детали: Кроме того, в опросе говорится, что абсолютное большинство украинцев (не менее 87%) поддерживают Независимость Украины. Лишь 0.3% считают, что Украине следует объединиться с Россией. Абсолютная поддержка независимости была свершившимся фактом и до 2014 года, однако сейчас эта поддержка стала еще выше.

Методология опроса:

ВИДЕО ДНЯ

В анализе отношения к Независимости и к празднику Дня Независимости Украины социологи использовали данные омнибусных исследований КМИС, проведенных с 2013 по 2024 годы. Вопрос о том, какие праздники наиболее важны или любимы, зависит от даты проведения опроса. Чем ближе к этому празднику - тем чаще его вспоминают респонденты. Поэтому для изучения динамики обычно социологи спрашивают о праздниках каждый год в одно и то же время (в феврале). Вопросы об отношении к Независимости менее зависимы от сезона сбора данных.

Опросы, которые были в проведены в период до февраля 2020 года, были проведены методом личных (face-to-face) интервью, после - методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews). По географии охвата до февраля 2014 года опрос включал все территории Украины, после февраля 2014 года не включал временно оккупированный Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей. После февраля 2022 года опросы не включают новые временно оккупированные территории. Выборка каждого опроса составляет преимущественно около 1000-2000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9%.

В условиях полномасштабного вторжения помимо указанной формальной погрешности может добавляться некоторое систематическое отклонение, но не более 5-6% процентов.