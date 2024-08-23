Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Третій штурмовій додали подробиць контратаки на Харківщині: Порушили плани ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 11:48
У Третій штурмовій додали подробиць контратаки на Харківщині: Порушили плани ворога
скриншот

На місці контратаки Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ на Харківщині тривають стабілізаційні заходи.

Джерело: пресофіцер бригади Олександр Бородін в етері "Радіо Свобода"

Деталі: За словами речника, в результаті операції досить серйозно знищені позиції і логістика 20-ї армії Російської Федерації.

Реклама:

Пряма мова: "Наразі йдуть стабілізаційні дії. В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію.

Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони.

Тому це вкрай важливо з військової точки зору. Навіть більш важливо ніж території. Тому що з військової точки зору, знищення сил і засобів і порушення планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На запитання про те, чи пов’язана операція Третьої штурмової із операцією ЗСУ в Курській області, Бородін відповів, що це "синхронний успіх".

Речник Третьої штурмової бригади також каже, що, попри ураження, в тому числі і по особовому складу, у російської армії на цьому напрямку залишаються великі резерви, однак вони можуть бути неефективними через ураження логістики.

Пряма мова: "Досі, треба розуміти, що їхні резерви великі. У них побудована така система, що в них майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Велика кількість артилерії і fpv. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани".

війнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла

футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН

Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають

фотоУдар росіян по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох

У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго"

Голова МАГАТЕ попередив про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Усі новини...
війна
Курська операція: російські солдати засіли в жіночій колонії і відбивають штурми ЗСУ – ЗМІ
Російський Мінтранс заявив, що пором до Криму, який затонув після атаки, "тимчасово не працює"
Мінкульт України цікавлять пам'ятки української історії на Курщині
Останні новини
22:59
У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла
22:40
Федоров назвав вартість дрону-ракети "Паляниця"
22:09
Міноборони Польщі про МіГи для України: можемо передати, коли отримаємо більш сучасну заміну
21:55
Медведєв заявив, що за допомогою Telegram РФ доносить свої матеріали до "пересічного українця"
21:50
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН
21:45
Новини економіки 27 серпня: плани на закинуту АЕС, ліміти на карткові перекази
21:40
Жонглював сокирами і кутав дружину в пластик: як американець встановив 181 світовий рекорд
21:21
Шведські неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції – ЗМІ
20:58
Росіяни обстріляли "швидку", яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків
20:56
Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: