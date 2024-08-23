В Третьей штурмовой добавили подробностей контратаки на Харьковщине: Планы врага нарушены

На месте контратаки Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ на Харьковщине продолжаются стабилизационные мероприятия.

Источник: пресс-офицер бригады Александр Бородин в эфире "Радио Свобода"

Детали: По словам спикера, в результате операции достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика 20-й армии Российской Федерации.

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Прямая речь: "Сейчас идут стабилизационные действия. В целом уже закрепления проведены. То есть достаточно стабильная ситуация. Один из успехов – это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию.

Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране. Сейчас они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны.

Поэтому это крайне важно с военной точки зрения. Даже более важно, чем территории. Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов это часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий, если говорить военным языком".

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Детали: На вопрос о том, связана ли операция Третьей штурмовой с операцией ВСУ в Курской области, Бородин ответил, что это "синхронный успех".

Спикер Третьей штурмовой бригады также говорит, что, несмотря на поражение, в том числе и по личному составу, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы, однако они могут быть неэффективными из-за поражения логистики.

Прямая речь: "До сих пор, надо понимать, что их резервы большие. У них построена такая система, что у них почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы".