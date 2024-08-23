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Мінкульт України цікавлять пам'ятки української історії на Курщині

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 серпня 2024, 11:50
Мінкульт України цікавлять пам'ятки української історії на Курщині
Карандєєв в Facebook

В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що Україну цікавлять пам'ятками української історії, які знаходяться на території Курської області РФ. Наразі відомство очікує, коли безпекова ситуація дозволить вивчити об'єкти культурної спадщини на взятих під контроль землях Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

У Карандєєва запитали, чи планує Мінкультури проводити заходи гуманітарного реагування у своїй сфері на території Курської області РФ, яку контролюють Збройні сили України.

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Пряма мова: "Ці території наразі мають статус зони бойових дій, там немає можливості проводити жодних гуманітарних цивільних заходів. Ба більше, будемо розуміти, що це закордонна територія, це не територія України.

Водночас у нас, звісно, є інтерес, він пов'язаний із пам'ятками української історії, які розміщуються на цих землях, де ще не так давно офіційно проживали українці. Тому наш такий інтерес, звісно, до цих територій є...

Очікуємо, коли з'явиться така можливість у безпековому контексті, щоб вивчити об'єкти культурної спадщини на місцях, і спільно з міжнародними організаціями знайти ті рішення, які в правовому полі дадуть нам змогу забезпечити збереження і відновлення об'єктів культурної спадщини, які становлять інтерес для України".

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Деталі: Зокрема, маєток гетьмана Івани Мазепи в селі Іванівському Курської області РФ, який є не лише пам'яткою архітектури, а й пам'яткою української історії: "Нам дуже хотілося б, щоб цей об'єкт був відреставрований і відновлений. Як і якими силами це буде зроблено, і наскільки він надалі увійде до переліку закордонних об'єктів українського культурного інтересу будемо бачити, спираючись на розвиток ситуації".

На уточнювальне запитання, як можна реалізувати згаданий "інтерес України" до культурно-історичної сфери на цих територіях, Карандєєв заявив, що українські війська забезпечують дотримання там міжнародного гуманітарного права, а Мінкультури перебуває в постійному контакті зі Збройними силами.

Нагадаємо:

  • За даними видання Meduza, У Кремлі вважають, що бої у Курській області, куди зайшли ЗСУ, за оптимістичними оцінками можуть тривати кілька місяців та готують росіян до "нової нормальності" в умовах контролю українськими військовими зайнятої території РФ.
  • Перед цим головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку Курської операції, станом на 20 серпня Збройні сили контролюють більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область МінкультуривійнаРосія
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