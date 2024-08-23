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Минкульт Украины интересуют памятники украинской истории на Курщине

Алена МазуренкоПятница, 23 августа 2024, 11:50
Минкульт Украины интересуют памятники украинской истории на Курщине
Карандеев в Facebook

И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заявил, что Украину интересуют памятниками украинской истории, которые находятся на территории Курской области РФ. Сейчас ведомство ожидает, когда ситуация с безопасностью позволит изучить объекты культурного наследия на взятых под контроль землях России.

Источник: "Интерфакс-Украина"

У Карандеева спросили, планирует ли Минкультуры проводить мероприятия гуманитарного реагирования в своей сфере на территории Курской области РФ, которую контролируют Вооруженные силы Украины.

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Прямая речь: "Эти территории сейчас имеют статус зоны боевых действий, там нет возможности проводить никаких гуманитарных гражданских мероприятий. Более того, будем понимать, что это зарубежная территория, это не территория Украины.

В то же время у нас, конечно, есть интерес, он связан с памятниками украинской истории, которые находятся на этих землях, где еще не так давно официально проживали украинцы. Поэтому наш такой интерес, конечно, к этим территориям есть...

Ожидаем, когда появится такая возможность в контексте безопасности, чтобы изучить объекты культурного наследия на местах, и совместно с международными организациями найти те решения, которые в правовом поле позволят нам обеспечить сохранение и восстановление объектов культурного наследия, представляющих интерес для Украины".

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Детали: В частности, имение гетмана Ивана Мазепы в селе Ивановском Курской области РФ, которое является не только памятником архитектуры, но и памятником украинской истории: "Нам очень хотелось бы, чтобы этот объект был отреставрирован и восстановлен. Как и какими силами это будет сделано, и насколько он в дальнейшем войдет в перечень зарубежных объектов украинского культурного интереса будем видеть, опираясь на развитие ситуации".

На уточняющий вопрос, как можно реализовать упомянутый "интерес Украины" к культурно-исторической сфере на этих территориях, Карандеев заявил, что украинские войска обеспечивают соблюдение там международного гуманитарного права, а Минкультуры находится в постоянном контакте с Вооруженными силами.

Напомним:

  • По данным издания Meduza, в Кремле считают, что бои в Курской области, куда зашли ВСУ, по оптимистическим оценкам могут длиться несколько месяцев и готовят россиян к "новой нормальности" в условиях контроля украинскими военными занятой территории РФ.
  • Перед этим главнокомандующего ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала Курской операции, по состоянию на 20 августа Вооруженные силы контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Узнать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область МинкультурывойнаРосcия
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