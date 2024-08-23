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Британська розвідка розповіла, що відбувається в групі Вагнера через рік після загибелі Пригожина

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 серпня 2024, 13:06
Британська розвідка розповіла, що відбувається в групі Вагнера через рік після загибелі Пригожина
Фото - Getty Images

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала ситуацію з групою Вагнера і її лідерами через рік після загибелі її власника Євгенія Пригожина.

Джерело: огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначає, що після загибелі Пригожина і засновника групи Вагнера Дмитрія Уткіна група стає все більш фрагментованою, і багато з тих, хто залишився в живих, покидають її.

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Зокрема, один з її ватажків Андрєй Трошев перейшов на службу до Міністерства оборони Росії, ймовірно, у приватну військову компанію "Редут", яка займається формуванням підрозділів добровольчих корпусів для участі в бойових діях в Україні.

Колишній командир першого штурмового загону "Вагнера" Александр Кузнєцов тепер входить до складу чеченського добровольчого загону спеціального призначення "Ахмат".

А командир третього штурмового загону "Вагнера" Борис Ніжевенок очолив добровольчий загін "Восток-V" у травні 2024 року.

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Слідом за цими та іншими колишніми ватажками "Вагнера" з угруповання звільнилося чимало ветеранів-"вагнерівців", додали у розвідці.

"Порівняно з піковою чисельністю близько 50 тисяч осіб у 2023 році, зараз "Вагнер", найімовірніше, налічує близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових дислокаціях у Білорусі та Африці", – йдеться в огляді.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що Росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність РФ повернути зайняті українськими силами території.

Перед цим відомство намагалось розібратись, навіщо в Росії блокують захищений месенджер Signal.

Велика БританіявійнаРосіяВагнер
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