Разведка Британии рассказала, что произошло с группой Вагнера за год после гибели Пригожина

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало ситуацию с группой Вагнера и ее лидерами через год после гибели ее владельца Евгения Пригожина.

Источник: соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что после гибели Пригожина и основателя группы Вагнера Дмитрия Уткина группа становится все более фрагментированной, и многие из оставшихся в живых покидают ее.

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В частности, один из ее главарей Андрей Трошев перешел на службу в Министерство обороны России, вероятно, в частную военную компанию "Редут", которая занимается формированием подразделений добровольческих корпусов для участия в боевых действиях в Украине.

Бывший командир первого штурмового отряда "Вагнера" Александр Кузнецов теперь входит в состав чеченского добровольческого отряда специального назначения "Ахмат".

А командир третьего штурмового отряда "Вагнера" Борис Нижевенок возглавил добровольческий отряд "Восток-V" в мае 2024 года.

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Вслед за этими и другими бывшими главарями "Вагнера" из группировки уволилось немало ветеранов-"вагнеровцев", добавили в разведке.

"По сравнению с пиковой численностью около 50 тысяч человек в 2023 году, сейчас "Вагнер", скорее всего, насчитывает около 5 тысяч человек в своих остаточных дислокациях в Беларуси и Африке", – говорится в обзоре.

Недавно британская разведка сообщала, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.

Перед этим ведомство пыталось разобраться, зачем в России блокируют защищенный мессенджер Signal.