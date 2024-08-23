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Росіяни вдарили по Торецьку і скинули авіабомбу на Курахове: троє потерпілих

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 15:37
Росіяни вдарили по Торецьку і скинули авіабомбу на Курахове: троє потерпілих
ілюстрація прокуратури

У п'ятницю російські загарбницькі війська вкотре обстріляли Донеччину: постраждали троє мирних жителів.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: 23 серпня окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл міста Торецьк. Осколкового поранення ноги зазнав 63-річний місцевий житель.

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Також росіяни скинули авіабомбу на Курахове. Від влучання засобу ураження по центральній частині населеного пункту травми отримали двоє жінок 22 та 61 року. У потерпілих діагностували садна та різані рани. Їм надали медичну допомогу.

Речниця додала, що за вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Донецька областьвійна
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