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Россияне ударили по Торецку и сбросили авиабомбу на Курахово: трое пострадавших

Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 15:37
Россияне ударили по Торецку и сбросили авиабомбу на Курахово: трое пострадавших
иллюстрация прокуратуры

В пятницу российские захватнические войска в очередной раз обстреляли Донецкую область: пострадали трое мирных жителей.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: 23 августа оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел города Торецк. Осколочное ранение ноги получил 63-летний местный житель.

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Также россияне сбросили авиабомбу на Курахово. От попадания средства поражения по центральной части населенного пункта травмы получили две женщины 22 и 61 года. У пострадавших диагностировали ссадины и резаные раны. Им оказали медицинскую помощь.

Пресс-секретарь добавила, что по указанным фактам начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Донецкая областьвойна
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