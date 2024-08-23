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Росіяни знову обстріляли Херсон і поранили літню жінку

Євген КізіловП'ятниця, 23 серпня 2024, 19:24
Росіяни знову обстріляли Херсон і поранили літню жінку
фото: Getty Images

Російські війська вчергове здійснили обстріл з артилерії міста Херсон, поранивши 62-річно жінку.

Джерело: Херсонська обласні військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Обстріл трапився близько 17:30 п'ятниці. Медики діагностували у постраждалої вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

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Жінці надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

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Херсонобстрілвійна
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