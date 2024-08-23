Россияне снова обстреляли Херсон и ранили пожилую женщину

Российские войска в очередной раз совершили обстрел из артиллерии города Херсон, ранив 62-летнюю женщину.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Обстрел произошел около 17:30 пятницы. Медики диагностировали у пострадавшей взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

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Женщине оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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