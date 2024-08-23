У Генштабі Білорусі озвучили план дій на випадок вторгнення ЗСУ
П'ятниця, 23 серпня 2024, 19:44
Заступник начальника Генштабу Білорусі Віктор Тумар заявляє, що якби українські війська наступали на територію Білорусі, як це відбувається в Курській області Росії, то білорусам би просто роздали зброю, і вони захищали б себе самі.
Джерело: заступник начальника Генштабу Білорусі з наукової роботи полковник Віктор Тумар в інтерв'ю місцевим ЗМІ, про що пише "Наша Ніва"
Пряма мова: "Людям дали б можливість захищати свої домівки зі зброєю. І просто так диверсійно-розвідувальні групи вже не могли б вільно пересуватися, а українці не мали б можливості просто так розстрілювати цивільні автомобілі".
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Деталі: За словами Тумара, саме в цьому полягає ідея військового командування Білорусі: "захист – це люди".