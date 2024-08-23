В Генштабе Беларуси озвучили план действий на случай вторжения ВСУ

Замначальника Генштаба Беларуси Виктор Тумар заявляет, что если бы украинские войска наступали на территорию Беларуси, как это происходит в Курской области России, то белорусам бы просто раздали оружие, и они защищали бы себя сами.

Источник: заместитель начальника Генштаба Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар в интервью местным СМИ, о чем пишет "Наша Ніва"

Прямая речь: "Людям дали бы возможность защищать свои дома с оружием. И просто так диверсионно-разведывательные группы уже не могли бы свободно передвигаться, а украинцы не имели бы возможности просто так расстреливать гражданские автомобили".

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Детали: По словам Тумара, именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: "защита - это люди".