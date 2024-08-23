Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Генштабе Беларуси озвучили план действий на случай вторжения ВСУ

Евгений КизиловПятница, 23 августа 2024, 19:44
В Генштабе Беларуси озвучили план действий на случай вторжения ВСУ
Віктор Тумар. фото: білоруські змі

Замначальника Генштаба Беларуси Виктор Тумар заявляет, что если бы украинские войска наступали на территорию Беларуси, как это происходит в Курской области России, то белорусам бы просто раздали оружие, и они защищали бы себя сами.

Источник: заместитель начальника Генштаба Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар в интервью местным СМИ, о чем пишет "Наша Ніва"

Прямая речь: "Людям дали бы возможность защищать свои дома с оружием. И просто так диверсионно-разведывательные группы уже не могли бы свободно передвигаться, а украинцы не имели бы возможности просто так расстреливать гражданские автомобили".

Реклама:

Детали: По словам Тумара, именно в этом заключается идея военного командования Беларуси: "защита - это люди".

БеларусьУкраинавойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Беларусь
Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами, Минск отреагировал
Один из вражеских "Шахедов" снова залетел в Беларусь, еще один вернулся на "родину" в РФ
В Беларуси помиловали и освободили минимум 7 политзаключенных - правозащитники
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: