Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден у розмові з Зеленським повідомив про новий пакет допомоги США

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 серпня 2024, 22:06
Байден у розмові з Зеленським повідомив про новий пакет допомоги США
Джо Байден, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден зателефонував українському візаві Володимиру Зеленському з нагоди Дня незалежності України, підтвердив виділення нового пакета військової допомоги та висловив непохитну підтримку народу України.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на повідомлення Білого дому, Зеленський у Telegram

Деталі: Байден зазначив, що під час розмови із Зеленським висловив непохитну підтримку народу України з боку Америки, а також підтвердив, що Україна залишиться "вільною, суверенною і незалежною країною".

Реклама:

Він додав, що США до кінця четверга оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

"Пакет містить ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від тактики Росії на полі бою, що змінюється; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають", – перелічив Байден.

Американський президент також згадав про запроваджені санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ раніше писали, що новий пакет військової допомоги США міститиме обладнання вартістю до 125 мільйонів доларів, яке доправлять зі складів американської армії.

Оновлено. Зеленський також повідомив про розмову з Байденом, під час якої подякував за теплі привітання та непохитну американську підтримку.

Пряма мова Зеленського: "Зокрема, дякую за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК. Санкційний тиск на Росію має посилюватися й надалі".

Деталі: Також Зеленський відзначив виділення нового пакету оборонної підтримки від США. За його словами, Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури. "Скоординували наші подальші двосторонні контакти", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо: Останній пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів США оголошували наприкінці липня.

БайденЗеленськийдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Байден
Байден підбив підсумки своєї кар’єри і серед успіхів згадав Україну
Гарріс подякувала Байдену за "служіння нації"
Байден зустрівся з Кара-Мурзою у Білому домі
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: