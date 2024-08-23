Байден у розмові з Зеленським повідомив про новий пакет допомоги США

Президент США Джо Байден зателефонував українському візаві Володимиру Зеленському з нагоди Дня незалежності України, підтвердив виділення нового пакета військової допомоги та висловив непохитну підтримку народу України.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на повідомлення Білого дому, Зеленський у Telegram

Деталі: Байден зазначив, що під час розмови із Зеленським висловив непохитну підтримку народу України з боку Америки, а також підтвердив, що Україна залишиться "вільною, суверенною і незалежною країною".

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Він додав, що США до кінця четверга оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

"Пакет містить ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від тактики Росії на полі бою, що змінюється; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають", – перелічив Байден.

Американський президент також згадав про запроваджені санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії.

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ЗМІ раніше писали, що новий пакет військової допомоги США міститиме обладнання вартістю до 125 мільйонів доларів, яке доправлять зі складів американської армії.

Оновлено. Зеленський також повідомив про розмову з Байденом, під час якої подякував за теплі привітання та непохитну американську підтримку.

Пряма мова Зеленського: "Зокрема, дякую за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК. Санкційний тиск на Росію має посилюватися й надалі".

Деталі: Також Зеленський відзначив виділення нового пакету оборонної підтримки від США. За його словами, Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури. "Скоординували наші подальші двосторонні контакти", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо: Останній пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів США оголошували наприкінці липня.