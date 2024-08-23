Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден в разговоре с Зеленским сообщил о новом пакете помощи США

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 22:06
Байден в разговоре с Зеленским сообщил о новом пакете помощи США
Джо Байден, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден позвонил украинскому визави Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, подтвердил выделение нового пакета военной помощи и выразил непоколебимую поддержку народу Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома, Зеленский в Telegram

Детали: Байден отметил, что во время разговора с Зеленским выразил непоколебимую поддержку народу Украины со стороны Америки, а также подтвердил, что Украина останется "свободной, суверенной и независимой страной".

Реклама:

Он добавил, что США до конца четверга объявят о новом пакете военной помощи Украине.

"Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают", – перечислил Байден.

Американский президент также упомянул о введенных санкциях против почти 400 юридических и физических лиц, которые способствуют незаконной войне России.

ВИДЕО ДНЯ

СМИ ранее писали, что новый пакет военной помощи США будет содержать оборудование стоимостью до 125 миллионов долларов, которое доставят со складов американской армии.

Обновлено. Зеленский также сообщил о разговоре с Байденом, во время которого поблагодарил за теплые поздравления и непоколебимую американскую поддержку.

Прямая речь Зеленского: "В частности, спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК. Санкционное давление на Россию должно усиливаться и в дальнейшем".

Детали: Также Зеленский отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. По его словам, Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры. "Скоординировали наши дальнейшие двусторонние контакты", - отметил Зеленский.

Напомним: Последний пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов США объявляли в конце июля.

БайденЗеленскийпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова объявили в международный розыск Интерпола

В Киеве и 4-х областях экстренные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме

видеоЗенитчики ВСУ сбили российский Су-25 на Краматорском направлении

КартаISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении

футбол"Динамо" не смогло пройти "Зальцбург" и продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы

Ночью обстреляли пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат: нападающего ищут

Все новости...
Байден
Байден подвел итоги своей карьеры и среди успехов упомянул Украину
Харрис поблагодарила Байдена за "служение нации"
Байден встретился с Кара-Мурзой в Белом доме
Последние новости
11:41
видеоНефтебазу в Ростовской области атаковали дроны ГУР и ССО
11:36
Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу, есть раненые
11:24
Цена на нефть стабильна после недавнего падения
11:23
Кулеба отправляется в Польшу и Брюссель с двухдневным визитом
11:14
Россия атаковала Херсон с беспилотников - ранены два человека
11:13
В Ровенской области упал БПЛА: обесточивались подстанции и железная дорога – Минэнерго
11:11
Экс-генерала СБУ Наумова объявили в международный розыск Интерпола
11:10
Британия поддерживает идею ударов Storm Shadow по РФ, но не хочет провоцировать США – СМИ
11:07
Формула-1Williams решили заменить Логана Сарджента на аргентинского пилота Формулы-2
10:56
Белая радуга и миражи: украинские полярники показали 5 необычных явлений возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама:
Реклама: