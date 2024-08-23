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Німеччина попередила своїх громадян про ризик ракетних атак РФ на Київ 24 серпня

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 серпня 2024, 22:32
Німеччина попередила своїх громадян про ризик ракетних атак РФ на Київ 24 серпня
Фото: Getty Images

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак Росії по українських містах. Там нагадують, що з огляду на повномасштабне вторгнення громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, "терміново просять покинути країну".

Джерело: оновлення на сайті німецького МЗС, із яким ознайомилась "Європейська правда"

Деталі: Відомство зазначає, що в районі Дня незалежності України "можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ".

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Раніше цього тижня у США також заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України.

Це сталось на тлі того, як упродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєнь.

Нагадаємо: Оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать про те, що Україна і Росія не володіють достатніми військовими ресурсами для проведення великих наступальних операцій, що може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.

НімеччинаУкраїнаДень Незалежностівійна
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