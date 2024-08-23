Німеччина попередила своїх громадян про ризик ракетних атак РФ на Київ 24 серпня

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак Росії по українських містах. Там нагадують, що з огляду на повномасштабне вторгнення громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, "терміново просять покинути країну".

Джерело: оновлення на сайті німецького МЗС, із яким ознайомилась "Європейська правда"

Деталі: Відомство зазначає, що в районі Дня незалежності України "можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ".

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Раніше цього тижня у США також заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України.

Це сталось на тлі того, як упродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєнь.

Нагадаємо: Оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать про те, що Україна і Росія не володіють достатніми військовими ресурсами для проведення великих наступальних операцій, що може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.