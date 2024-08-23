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Германия предупредила своих граждан о риске ракетных атак РФ на Киев 24 августа

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 22:32
Германия предупредила своих граждан о риске ракетных атак РФ на Киев 24 августа
Фото: Getty Images

Германия предостерегла своих сограждан, что на День независимости Украины 24 августа возможно усиление воздушных атак России по украинским городам. Там напоминают, что учитывая полномасштабное вторжение граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, "срочно просят покинуть страну".

Источник: обновление на сайте немецкого МИД, с которым ознакомилась "Европейская правда"

Детали: Ведомство отмечает, что в районе Дня независимости Украины "возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу - Киев".

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Ранее на этой неделе в США также заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины.

Это произошло на фоне того, как в течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружений.

Напомним: Оценки разведывательного управления Пентагона свидетельствуют о том, что Украина и Россия не обладают достаточными военными ресурсами для проведения крупных наступательных операций, что может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику.

ГерманияУкраинаДень Независимостивойна
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