Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили чотирьох осіб
Протягом минулого дня росіяни здійснили 87 обстрілів 13 громад Сумської області, четверо цивільних осіб зазнали поранень.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів, здійснив авіаудар (КАБ), FPV-дронами та скинув вибухові пристрої з БпЛА. Загалом – 87 вибухів.
По Глухівській громаді були обстріли FPV-дронами та авіаудар (КАБ) – 5 вибухів.
У Дружбівській громаді зафіксували авіаудари (КАБ) і обстріл з мінометів – 14 вибухів.
По Білопільській громаді ворог завдав авіаудару (КАБ), удари FPV-дронами, були обстріли з мінометів – 11 вибухів.
На Есманьську громаду росіяни скинули 3 міни, також був обстріл FPV-дроном, 4 вибухи.
По Великописарівській громаді ворог вдарив з мінометів, гранатометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 40 вибухів.
По Шалигинській громаді здійснив авіаудар (КАБ), мінометний обстріл, обстріл FPV-дронами – 8 вибухів. Унаслідок обстрілу FPV-дроном отримав поранення місцевий житель.
По Середино-Будській громаді були мінометні обстріли, FPV-дронами, артобстріли – 18 вибухів.
Березівську громаду противник атакував КАБ, 5 вибухів.
У Свеській громаді теж зафіксували 5 вибухів унаслідок авіаударів КАБ.
По Новослобідській громаді був авіаудар (КАБ) і обстріл FPV-дроном, 3 вибухи.
По Миропільській громаді ворог бив з артилерії, 1 вибух.
Миколаївську громаду атакував КАБ, 2 вибухи.
Також здійснеив ракетний удар по території Сумського району, унаслідок чого 3 цивільних осіб отримали поранення.