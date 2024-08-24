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Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили чотирьох осіб

Ольга Глущенко Субота, 24 серпня 2024, 03:50
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили чотирьох осіб
ілюстративне фото ОВА рйнувань на Сумщині через російські обстріли

Протягом минулого дня росіяни здійснили 87 обстрілів 13 громад Сумської області, четверо цивільних осіб зазнали поранень.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів, здійснив авіаудар (КАБ), FPV-дронами та скинув вибухові пристрої з БпЛА. Загалом – 87 вибухів.

По Глухівській громаді були обстріли FPV-дронами та авіаудар (КАБ) – 5 вибухів.

У Дружбівській громаді зафіксували авіаудари (КАБ) і обстріл з мінометів – 14 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Білопільській громаді ворог завдав авіаудару (КАБ), удари FPV-дронами, були обстріли з мінометів – 11 вибухів.

На Есманьську громаду росіяни скинули 3 міни, також був обстріл FPV-дроном, 4 вибухи.

По Великописарівській громаді ворог вдарив з мінометів, гранатометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 40 вибухів.

По Шалигинській громаді здійснив авіаудар (КАБ), мінометний обстріл, обстріл FPV-дронами – 8 вибухів. Унаслідок обстрілу FPV-дроном отримав поранення місцевий житель.

По Середино-Будській громаді були мінометні обстріли, FPV-дронами, артобстріли – 18 вибухів.

Березівську громаду противник атакував КАБ, 5 вибухів.

У Свеській громаді теж зафіксували 5 вибухів унаслідок авіаударів КАБ.

По Новослобідській громаді був авіаудар (КАБ) і обстріл FPV-дроном, 3 вибухи.

По Миропільській громаді ворог бив з артилерії, 1 вибух.

Миколаївську громаду атакував КАБ, 2 вибухи.

Також здійснеив ракетний удар по території Сумського району, унаслідок чого 3 цивільних осіб отримали поранення.

Сумська областьобстрілвибух
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