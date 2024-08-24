Россияне атаковали 13 громад Сумщины, ранили четырех человек

В течение прошлого дня россияне совершили 87 обстрелов 13 общин Сумской области, четверо гражданских лиц получили ранения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 265 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов, совершил авиаудар (КАБ), FPV-дронами и сбросил взрывные устройства с БПЛА. В общем – 87 взрывов.

По Глуховской громаде были обстрелы FPV-дронами и авиаудар (КАБ) – 5 взрывов.

В Дружбовской громаде зафиксировали авиаудары (КАБ) и обстрел из минометов – 14 взрывов.

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По Белопольской громаде враг нанес авиаудар (КАБ), удары FPV-дронами, были обстрелы из минометов – 11 взрывов.

На Есманьскую громаду россияне сбросили 3 мины, также был обстрел FPV-дроном, 4 взрыва.

По Великописаревской общине враг ударил из минометов, гранатометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА – 40 взрывов.

По Шалыгинской громаде совершил авиаудар (КАБ), минометный обстрел, обстрел FPV-дронами – 8 взрывов. В результате обстрела FPV-дроном получил ранения местный житель.

По Середино-Будской громаде были минометные обстрелы, FPV-дронами, артобстрелы – 18 взрывов.

Березовскую громаду противник атаковал КАБ, 5 взрывов.

В Свесской громаде тоже зафиксировали 5 взрывов в результате авиаударов КАБ.

По Новослободской громаде был авиаудар (КАБ) и обстрел FPV-дроном, 3 взрыва.

По Миропольской громаде враг бил из артиллерии, 1 взрыв.

Николаевскую громаду атаковал КАБ, 2 взрыва.

Также совершил ракетный удар по территории Сумского района, в результате чего 3 гражданских лиц получили ранения.