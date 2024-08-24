Умєров обговорив з міністром оборони Латвії зміцнення Коаліції дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорив з латвійським візаві Андрісом Спрудсом зміцнення Коаліції дронів.

Джерело: Умєров у facebook

Пряма мова Умєрова: "Провів продуктивну зустріч із латвійською делегацією на чолі з міністром оборони Андрісом Спрудсом".

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"Обговорили шляхи подальшого посилення нашого потужного партнерства.

Особливо важлива тема – зміцнення Коаліції дронів, де Латвія відіграє одну з провідних ролей.

В межах цієї міжнародної Коаліції триває процес передачі Силам оборони безпілотників латвійського виробництва. Загалом Латвія надасть Україні декілька тисяч дронів для відбиття широкомасштабної російської агресії.

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Обговорили наступні кроки для посилення Коаліції, яка вже об’єднала майже два десятки країн".

Деталі: Умєров зазначив, що цього року Латвія надасть Україні військову підтримку на суму близько 112 млн євро та надалі надаватиме оборонну допомогу на рівні 0.25% від свого ВВП щороку.

Нагадаємо: Минулого тижня Спрудс повідомив про передачу Україні близько 500 безпілотників латвійського виробництва.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах Коаліції дронів.