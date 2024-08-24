Умеров обсудил с министром обороны Латвии укрепление Коалиции дронов
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил с латвийским визави Андрисом Спрудсом укрепление Коалиции дронов.
Источник: Умеров в facebook
Прямая речь Умерова: "Провел продуктивную встречу с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андрисом Спрудсом".
"Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства.
Особенно важная тема - укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей.
В рамках этой международной Коалиции продолжается процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В целом Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии.
Обсудили следующие шаги для усиления Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран".
Детали: Умеров отметил, что в этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет предоставлять оборонную помощь на уровне 0.25% от своего ВВП ежегодно.