Умеров обсудил с министром обороны Латвии укрепление Коалиции дронов

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил с латвийским визави Андрисом Спрудсом укрепление Коалиции дронов.

Источник: Умеров в facebook

Прямая речь Умерова: "Провел продуктивную встречу с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андрисом Спрудсом".

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"Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства.

Особенно важная тема - укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

В рамках этой международной Коалиции продолжается процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В целом Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии.

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Обсудили следующие шаги для усиления Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран".

Детали: Умеров отметил, что в этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет предоставлять оборонную помощь на уровне 0.25% от своего ВВП ежегодно.