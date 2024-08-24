Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров обсудил с министром обороны Латвии укрепление Коалиции дронов

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 августа 2024, 06:40
Умеров обсудил с министром обороны Латвии укрепление Коалиции дронов
Умеров и Спрудс, скриншот видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил с латвийским визави Андрисом Спрудсом укрепление Коалиции дронов.

Источник: Умеров в facebook

Прямая речь Умерова: "Провел продуктивную встречу с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андрисом Спрудсом".

Реклама:

"Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства.

Особенно важная тема - укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

В рамках этой международной Коалиции продолжается процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В целом Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии.

ВИДЕО ДНЯ

Обсудили следующие шаги для усиления Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран".

Детали: Умеров отметил, что в этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет предоставлять оборонную помощь на уровне 0.25% от своего ВВП ежегодно.

Латвиябеспилотникипомощь УкраинеУмеров Рустем
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Латвия
Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию беспилотников
Министр обороны Латвии об операции в Курской области: Война вернулась домой
Латвия передает Украине 500 беспилотников
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: