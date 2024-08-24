Сили оборони відмінісували ще 1160 окупантів і 9 ворожих танків
Субота, 24 серпня 2024, 07:42
За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів і 9 танків.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 606490 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8542 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16620 (+21) од,
- артилерійських систем – 17349 (+42) од,
- РСЗВ – 1169 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 935 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39) од,
- крилатих ракет ‒ 2444 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54) од,
- спеціальної техніки ‒ 2911 (+1) од.