Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отменили еще 1160 оккупантов и 9 вражеских танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 августа 2024, 07:42
Силы обороны отменили еще 1160 оккупантов и 9 вражеских танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат и 9 танков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 606490 (+1160) человек,
  • танков – 8542 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 16620 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 17349 (+42) ед,
  • РСЗО – 1169 (+2) ед,
  • средств ПВО – 935 (+3) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39) ед,
  • крылатых ракет – 2444 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23383 (+54) ед,
  • специальной техники – 2911 (+1) ед.

потери в войнеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
потери в войне
ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов и 45 артсистем
ВСУ обезвредили еще 1 130 оккупантов за сутки
ВСУ за сутки отминусовали 60 артсистем и 1 210 оккупантов
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: