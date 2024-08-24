Силы обороны отменили еще 1160 оккупантов и 9 вражеских танков
Суббота, 24 августа 2024, 07:42
За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат и 9 танков.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 606490 (+1160) человек,
- танков – 8542 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 16620 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 17349 (+42) ед,
- РСЗО – 1169 (+2) ед,
- средств ПВО – 935 (+3) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39) ед,
- крылатых ракет – 2444 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23383 (+54) ед,
- специальной техники – 2911 (+1) ед.